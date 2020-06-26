Москва, , 09:29 — REGNUM Спрос на отели одного из популярных курортов Краснодарского края Анапу увеличился по сравнению с 2019 годом на 30−40%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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При таком ажиотажном спросе туроператоры ожидают дефицит мест, а отелях Анапы на вторую половину июля и август. Чартерные авиарейсы заполнены на 100%.

Цены на отдых в отелях Анапы на двоих колеблются от 28 тыс. руб. до 85 тыс. рублей в зависимости от месторасположения отели, количества звёзд и питания. В основном российские туристы предпочитают отели 2*-3* (40%).

Как сообщало ИА REGNUM, более 30 тысяч туристов прибыли в город-курорт Сочи за последние дни.

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