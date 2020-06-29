Москва, , 08:44 — REGNUM В истории с нападением на съёмочную группу телеведущей Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре есть перегибы. Причём с обеих сторон. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская, комментируя недавний инцидент в Свердловской области.

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«Очень жаль, что тема религии так остро стоит в современной политике. Лично для меня любые провокации и перегибы на этот счёт являются нечестными методами достижения целей, — отметила парламентарий в беседе с РИА Новости. — А перегибы есть, причём с обеих сторон».

Поклонская призвала граждан не поддаваться на провокации и манипуляции и «беречь простую, искреннюю и чистую веру». Она также выразила надежду, что съёмочная группа и Ксения Собчак «быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо».

«Потому что я уверена, что он (схиигумен Сергий. — прим. ИА REGNUM) очень переживает о произошедшем и, конечно же, не хотел такого конфликта, тем более, насколько мне известно из СМИ, его самого там не было», — добавила Поклонская.

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«Инцидент в монастыре на Урале вызывает сожаление», — заявила депутат Госдумы РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеведущая Ксения Собчак, которая в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области снимает фильм о запрещённом в служении схиигумене Сергии, который отрицал пандемию коронавируса, заявила, что её съемочная группа подверглась нападению злоумышленников. По её словам, в монастыре были избиты два человека, отобрана камера.

В свою очередь, в Среднеуральском женском монастыре отрицают факт нападения на съёмочную группу Ксении Собчак. Как предположил представитель схиигумена Сергия (Романова) Всеволод Могучев, заявление телеведущей о нападении не является чем-то другим, кроме как «очень качественными профессиональными действиями». Он не исключил, что целью этого является пиар фильма, который готовит журналистка.