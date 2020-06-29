Москва, 29 июня 2020, 08:44 — REGNUM В истории с нападением на съёмочную группу телеведущей Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре есть перегибы. Причём с обеих сторон. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская, комментируя недавний инцидент в Свердловской области.
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Поклонская призвала граждан не поддаваться на провокации и манипуляции и «беречь простую, искреннюю и чистую веру». Она также выразила надежду, что съёмочная группа и Ксения Собчак «быстро выздоровеют, а история с настоятелем и строителем монастыря Сергием закончится хорошо».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеведущая Ксения Собчак, которая в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области снимает фильм о запрещённом в служении схиигумене Сергии, который отрицал пандемию коронавируса, заявила, что её съемочная группа подверглась нападению злоумышленников. По её словам, в монастыре были избиты два человека, отобрана камера.
В свою очередь, в Среднеуральском женском монастыре отрицают факт нападения на съёмочную группу Ксении Собчак. Как предположил представитель схиигумена Сергия (Романова) Всеволод Могучев, заявление телеведущей о нападении не является чем-то другим, кроме как «очень качественными профессиональными действиями». Он не исключил, что целью этого является пиар фильма, который готовит журналистка.