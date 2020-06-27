Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM Съемочная группа телеведущей Ксении Собчак, снимавшая на территории Среднеуральского женского монастыря сюжет о запрещенном в служении схиигумене Сергии (Романове), который отрицал пандемию коронавируса, подверглась нападению злоумышленников. Об этом Собчак сообщила 27 июня в своем Telegram-канале.

«На нас было совершенно нападение в монастыре. Двое человек избиты, камеру разбили», — написала в своем сообщении телеведущая.

Также она рассказала, что у съемочной группы были изъяты все кадры с избиением, а камеру отобрали «здоровые бугаи».

Кроме этого, Собчак уточнила, что ее толкнули и она упала, а потом держали во время избиения документалиста Сергея Ерженкова и добавила, что на место происшествия вызваны сотрудники полиции.

Отметим, о том, что телеведущая Ксения Собчак собирается делать сюжет об истории схиигумена Сергия, духовника Среднеуральского женского монастыря, стало известно 26 июня, когда телеведущая появилась около Екатеринбургской епархии.