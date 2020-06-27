Среднеуральск, Свердловская область, , 17:21 — REGNUM Представитель схиигумена Сергия, «захватившего» Среднеуральский женский монастырь, Всеволод Могучев выступил с опровержением заявления телеведущий Ксении Собчак о нападении на съемочную группу и избиение ее участников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Людей как минимум точно не били. Была провокация, срывалось богослужение», — цитирует Могучева портал.

Представитель монастыря выразил уверенность, что заявления Собчак не что иное, как «очень качественные профессиональные действия». Их цель — раскрутка фильма о «захвате» монастыря и схиигумене Сергии, который должен выйти на ее авторском канале.

По информации портала «Екатеринбург Онлайн», съемочная группа Собчак уже неделю находится в Свердловской области, где снимает фильм о схиигумене Сергии и церковном конфликте.