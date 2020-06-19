Джалал-Абад, Киргизия, , 20:37 — REGNUM У мэра города Джалал-Абада Мураталы Тагаева диагностировали заражение коронавирусной инфекцией, передают киргизстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Джалал-Абадского муниципалитета.

О том, что ПЦР-тест главы третьего по величине города Киргизии дал положительный результат, стало известно накануне, 18 июня.

Отмечается, что поскольку болезнь у мэра Тагаева проходит бессимптомно, то в соответствии с новым алгоритмом министерства здравоохранения республики, его поместили на домашний карантин.

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Также киргизстанская пресса пишет о том, что коронавирусом заразился как минимум один из 120 киргизских парламентариев — депутат от фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов.

По данным источника в парламенте Киргизии, накануне, 18 июня, народный избранник сдал анализ на коронавирусную инфекцию, и тот показал положительный результат. В результате Нурдинова поместили на карантин.

Теперь планируется, что всех остальных депутатов также проверят на коронавирус с применением ПЦР-тестов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее коронавирус выявили у руководителя пресс-службы парламента Киргизии Ибраима Нуракун уулу. Его и других сотрудников пресс-службы законодательного собрания, контактировавших с ним в последнее время, медики поместили под домашний карантин.

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