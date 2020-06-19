Бишкек, , 16:36 — REGNUM «Коронавирус — это не надуманная политика, такая болезни действительно существует», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 июня, выступая на заседании совета безопасности республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер призвал граждан проявить ответственность и не распространять ложную информацию о том, что «власть делает деньги на этой болезни, а ее не существует».

»Умирают наши медицинские работники и пожилые граждане. Весь мир борется с этим заболеванием, это обратилось в мировую пандемию. Не сводите на нет ежедневные усилия медиков, распространяя слухи», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии выявлено в общей сложности 2 789 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе за последние сутки — 132.

От осложнений вызванных коронавирусом скончались уже 32 киргизстанца. Среди жертв коронавируса в Киргизии два медицинских работника — врач-фтизиатр центра семейной медицины Кара-Кульджинского района Альберт Исмаилов и заведующая столичным центром семейной медицины №3 Жузум Кокумбаева.