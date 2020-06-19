Бишкек, , 19:38 — REGNUM После того как стало известно о заражении коронавирусной инфекцией руководителя пресс-службы киргизского парламента Ибрагима Нуракун уулу, было решено провести дезинфекцию Дома правительства Киргизии, передает Kaktus.media.

Обработку «Белого дома», в здании которого также располагается республиканский парламент, запланировали на 20 июня.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 18 июня, глава пресс-службы парламента Киргизии Ибрагим Нуракун уулу разместил на своей странице в Facebook сообщение о том, что у него диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Также медики направили на домашний карантин всех сотрудников пресс-службы, контактировавших с ним в последнее время.