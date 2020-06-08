Афины , 8 июня 2020, 21:17 — REGNUM Число выявленных случаев COVID-19 в Греции достигло 3049, сообщили 8 июня в греческом минздраве.
За четверо суток обнаружилось ещё 97 заражённых, причём 30 из них — приехавшие из-за рубежа. За это время скончались среди пациентов с COVID-19 ещё два человека.
Общее количество летальных исходов среди людей, у которых был выявлен коронавирус, достигло 182, число излечившихся — 115.
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