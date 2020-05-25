Афины , , 10:02 — REGNUM Четвертый этап смягчения ограничительных мер карантинного характера, связанных с пандемией коронавируса, вступает в силу в Греции с 25 мая, согласно решению правительства страны.

В его рамках предполагается, что в стране будут открыты, с соблюдением необходимых санитарных правил эпидемиологической безопасности, рестораны, таверны, бары и кафе, а также будут возобновлены поездки на острова.

При этом известно, что предприятия общепита в стране открываются на две недели раньше, чем это было запланировано, а до того можно было заказать доставку на дом или покупать еду и напитки навынос.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, поэтапное снятие связанных с пандемией ограничений началось в Греции с 4 мая и было рассчитано на два месяца, при условии сохранения стабильной эпидемиологической ситуации в стране. При этом в рамках третьего этапа с 18 мая были разрешены поездки граждан внутри материковой части страны и на острова Эвбея и Крит.