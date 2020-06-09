Берн, , 08:20 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мировом масштабе продолжает ухудшаться. Об этом на брифинге в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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По его словам, несмотря на то, что в странах Европейского союза в последнее время фиксируется улучшение эпидемиологической ситуации, в мировом масштабе пандемия охватывает всё большее количество людей.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже 7 млн носителей SARS-CoV-2, 400 тыс. человек, у которых был диагностирован COVID-19, скончались. При этом в течение девяти из десяти последних дней число новых зараженных превышало 100 тысяч человек в сутки.

Большая часть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией приходится на Южную и Северную Америку, Африку и Южную Азию.

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«Хотя ситуация в Европе улучшается, в глобальном масштабе она ухудшается», — подчеркнул Гебрейесус.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 9 июня в мире выявлено более 7,1 млн случаев заражения коронавирусом. При этом более 406,5 млн человек с COVID-19 скончались, почти 3,3 млн выздоровели. Лидером по числу носителей SARS-CoV-2 в мире являются США. Здесь коронавирус подтвердился у более чем 1,96 млн человек.