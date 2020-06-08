Женева, Швейцария, , 19:22 — REGNUM Во всем мире выявлено почти семь млн случаев заражения коронавирусом, сообщил 8 июня на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, на данный момент большинство случаев заражения, до 75%, приходится на Северную и Южную Америку, а также на страны Южной Азии.

Он отметил, что число зараженных вплотную подошло к семи млн, а число смертей от COVID-19 приблизилось к 400 тыс.

«Хотя ситуация в Европе улучшается, в мире она ухудшается. Девять из десяти прошедших дней сообщалось о свыше 100 тыс. случаев заражения. Вчера сообщили о более чем 136 тыс. случаев, самое большое число за сутки», — сказал Гебрейесус.

При этом он отметил, что в ряде стран отмечается позитивная динамика в численности новых заражений.

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