Вашингтон, , 23:50 — REGNUM В США за последние сутки выявлено 22 302 новых случая заражения коронавирусом, в больницах скончались 712 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

По подсчётам университета, всего за период с начала эпидемии в стране выявлено более 1,9 миллиона инфицированных коронавирусом, подтверждено свыше 110 тысяч случаев летального исхода, более 500 тысяч человек излечились и были выписаны из больниц.

Напомним, Соединённые Штаты продолжают занимать первое место среди стран мира по число инфицированных и скончавшихся в результате заражения коронавирусом.