Москва, , 15:05 — REGNUM Несмотря на то, что Москва уже фактически возвращается к обычному ритму жизни и большая часть основных карантинных мер в июне будет снята, жителям и гостям столицы не стоит забывать о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но всё еще существует. Об этом сегодня, 8 июня, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

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«Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии, — написал градоначальник в своё блоге. — Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим».

Что касается открывающихся предприятий, то они должны «чётко выполнять требования санитарных служб», подчеркнул Собянин.

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Мэр поздравил горожан с очередной общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни, при этом указал, что «борьба еще не закончена».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы объявил об отмене с 9 июня режима самоизоляции и пропускного режима в столице.