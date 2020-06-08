Москва, , 14:52 — REGNUM С 23 июня в Москве возобновит свою работу фитнес-индустрия. Об этом 8 июня заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24».

Отметим, что эта сфера станет последней из списка по срокам снятия ограничений. Кроме того, с этой даты жителям города разрешено будет в полной мере использовать инфраструктуру парков и скверов.

«Можно будет использовать уличные тренажеры, можно будет сидеть на лавочках, качаться на качелях», — отметил Собянин.

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