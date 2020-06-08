Москва, , 14:33 — REGNUM В Москве с 9 июня отменяется самоизоляция и режим пропусков. Об этом 8 июня сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уже несколько недель — медленно, но верно — пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки», — написал он.

По его словам, всё это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возвращении Москвы к нормальной жизни.