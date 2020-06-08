Москва, , 08:16 — REGNUM Начавшаяся рабочая неделя будет для жителей России короткой и продлится с 8 по 11 июня. Еще один нерабочий день к выходным добавится по случаю празднования Дня России, который отмечается в стране 12 июня.

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При этом рабочий день накануне праздника будет сокращён на один час.

Как сообщало иа, жителей России в июне ждёт ещё один дополнительный выходной. В соответствии с указом президента России Владимира Путина нерабочим был объявлен день 24 июня. В этот день в городах-героях состоится парад Победы, который был отложен 9 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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В Роструде напомнили, что заработная плата за этот день сохранится в полном объёме. Однако на час рабочее время сокращать не будут, так как этот день не считается предпраздничным.

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