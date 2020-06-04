Москва, , 12:10 — REGNUM В России в июне жителей ждут две сокращенные недели в связи с празднованием Дня России 12 июня и Парадом Победы 24 июня, напомнили в Роструде.

Так, одна сокращенная рабочая неделя ожидает граждан с 8 по 11 июня, при этом продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на один час.

«Поскольку 24 июня является нерабочим днём с сохранением заработной платы, то 23 июня предпраздничным не считается и его продолжительность на час не сокращается», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что военный парад в Москве в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня.

Напомним, 24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы, ознаменовавший победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

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