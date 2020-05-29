Москва, , 20:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы. Об этом сообщает 29 мая пресс-служба Кремля.

«Провести 24 июня в 10:00 по местному времени в Москве, на Красной площади, в других городах России военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне — Знамени Победы», — говорится в указе.

В тот же день 22:00 по местному времени в Москве и других городах должны состояться артиллерийские салюты.

Согласно документу, 24 июня объявляется в России нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы.