Вашингтон, , 21:46 — REGNUM О продлении ещё на сутки комендантского часа сообщил 3 июня журналистам глава города Вашингтона Мюриэл Боузер.

Таким образом, новый комендантский час в американской столице будет действовать с 23:00 (время местное) 3 июня по 06:00 (время местное) 4 июня. О возможности дальнейшего продления решение будет принято в зависимости от складывающейся обстановки в городе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, комендантский час был введён в Вашингтоне 1 июня из-за беспорядков, спровоцированных очередным фактом полицейского произвола, который произошёл 25 мая с афроамериканцем Джорджем Флойдом.

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