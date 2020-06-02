Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Министерство обороны США направляет в Вашингтон около 250 военнослужащих для обеспечения безопасности в столице страны в связи с массовыми беспорядками. Об этом 1 июня сообщает телекомпания CNN.

По данным источников телекомпании в Пентагоне, в Вашингтон через несколько часов прибудет подразделение с базы в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина. Военнослужащие должны будут обеспечивать безопасность в городе, не участвуя в задержании участников беспорядков.

Напомним, генеральный прокурор США Уильям Барр заявил 1 июня, что федеральные силы по противодействию массовым беспорядкам направлены в Вашингтон и Майами.

Читайте также: В Вашингтон и Майами введены федеральные силы безопасности

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп провел совещание с главой военного ведомства и генеральным прокурором, приняв в результате решение направить дополнительные силы для ликвидации массовых беспорядков.

В совещании приняли участие министр обороны Марк Эспер, генерал Марк Милли — председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США, а также генпрокурор Уильям Барр.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп, шеф Пентагона и генпрокурор провели совещание по беспорядкам в США