Вашингтон, , 02:56 — REGNUM В столице США Вашингтоне ввели комендантский час в связи с уличными беспорядками, вызванными убийством чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Об этом сообщила мэр города Мюриэл Боузер на своей странице в Twitter.

«Мэр Боузер вводит комендантский час в округе Колумбия», — заявила она.

Боузер добавила, что наводить порядок в столице будет и Национальная гвардия США, которая будет помогать полицейским.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комендантский час был введен в американском штате Аризона из-за уличных беспорядков. Ограничения на передвижения людей по улице будут действовать в течение недели.

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