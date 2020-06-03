Москва, , 10:24 — REGNUM Сообщения в СМИ о мировом экономическом кризисе вызывают тревогу и беспокойство у 47% жителей России. Не боятся кризиса 29%, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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По мнению 26% опрошенных, глубина экономического кризиса СМИ преувеличивается, по мнению 15% — преуменьшается. Каждый пятый (21%) считает, что оценивается правильно и объективно.

Затруднились ответить, когда закончится мировой финансовый кризис, 20%, предполагают, что в 2021 году, — 12% респондентов. Думают, что закончится до конца 2020 года, через 2−3 года или не раньше, чем через три года, — по 16%.

Опрос по телефону проведен 16−17 мая 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, 84% граждан России испытывают тревожные настроения из-за нарастающего экономического кризиса.

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