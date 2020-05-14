Москва, , 11:03 — REGNUM В России за полтора месяца на 11% выросли число граждан, считающих, что тяжелых для них времена ещё впереди, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Так, если в середине марта так думали 71% опрошенных, то в начале мая об этом заявили 82% граждан. Обратного мнения придерживаются 9%.

При этом более половины опрошенных (51%) в целом оценивают сложившуюся в России экономическую ситуацию как хорошую, как плохую — 33%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство граждан России (84%) испытывают тревожные настроения из-за нарастающего экономического кризиса.

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