Москва, , 14:11 — REGNUM

Пандемия осложнила обстановку, но причина нынешнего экономического кризиса — в том, как было устроено мировое хозяйство в последние десятилетия, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 10 апреля, комментируя высказывания директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.

Как сообщалось ранее, Георгиева заявила, что мир «столкнулся с ни на что не похожим кризисом» и что в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом мир ждет самый серьезный экономический спад со времен «Великой депрессии».

«Социально-экономический кризис, действительно, будет всеобъемлющим и жестоким. Но ни МВФ, ни кому бы то ни было ещё не удастся задурить нам голову утверждениями о том, что причина предстоящего сильнейшего экономического спада — это распространение инфекции COVID-19.

Инфекция инфекцией, она осложнила обстановку, но причина нынешнего экономического кризиса в другом — в том, как было устроено мировое хозяйство в последние десятилетия, по какому пути его после уничтожения СССР вели сильные мира сего.

К сожалению, и руководство России долгое время вело нашу страну в этом направлении, разделяло подходы глобалистов, желало, чтобы мы стали частью западного «развитого» мира.