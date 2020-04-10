Москва,
10 апреля 2020, 14:11 — REGNUM
Пандемия
осложнила обстановку, но причина нынешнего экономического кризиса — в том, как было устроено мировое хозяйство в последние десятилетия, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 10 апреля, комментируя высказывания директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.
Как сообщалось ранее, Георгиева заявила, что мир «столкнулся с ни на что не похожим кризисом» и что в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом мир ждет самый серьезный экономический спад со времен «Великой депрессии».
«Социально-экономический кризис, действительно, будет всеобъемлющим и жестоким. Но ни МВФ, ни кому бы то ни было ещё не удастся задурить нам голову утверждениями о том, что причина предстоящего сильнейшего экономического спада — это распространение инфекции COVID-19.
Инфекция инфекцией, она осложнила обстановку, но причина нынешнего экономического кризиса в другом — в том, как было устроено мировое хозяйство в последние десятилетия, по какому пути его после уничтожения СССР вели сильные мира сего.
К сожалению, и руководство России долгое время вело нашу страну в этом направлении, разделяло подходы глобалистов, желало, чтобы мы стали частью западного «развитого» мира.
Этого не могло произойти по объективным причинам, и этого не произошло. Но выздоровление России и мира от глобалистско-капиталистического морока будет очень и очень болезненным. Чтобы оно шло быстрее, надо говорить людям правду о причинах кризиса и его реалиях, не переваливать тяжесть его преодоления на рядовых граждан. Надеюсь, что на этот раз в нашей стране не повторится ситуация прежних кризисных периодов, по итогам которых росло не только число обездоленных россиян, но и, в разы быстрее, — число долларовых миллионеров», — отметил Михаил Демурин.