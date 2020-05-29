Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM В последние дни мая и начале июня погода в Санкт-Петербурге ожидается солнечной и тёплой. А основной прогрев воздуха начнется с третьего июня. Об этом 29 мая корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Петропавловская крепость Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в первые дни лета жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области ждет тёплая погода. Дневная температура воздуха будет колебаться в районе +18…+27 градусов. Будет преимущественно солнечно, но с кратковременными дождями.

«Прогноз, составленный на июнь, говорит о том, что температура должна быть близкой к норме, осадки — 80−120% от нормы, что тоже для нас нормально», — отметил Колесов.

В начале первого летнего месяца в городе на Неве будет преобладать антициклон. Однако во второй и третьей декаде июня ожидается приход циклонов, которые принесут больше дождей и похолодание.

«Основной температурный фон в ночные часы будет от +11 до +16 градусов, в отдельные ночи будет прохладнее, +5…10 градусов. Дневная температура: основной фон +16…+21 градусов, в начале месяца будет еще теплее +22…+27 градусов», — пояснил синоптик.

Отметим, что циклон, который в настоящий момент проливается дождями над Москвой, в Петербург не придет. Как отметил собеседник агентства, на этот раз петербуржцам повезло.

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Единственное, в ближайшие дни — 31 мая и 1 июня будет чуть прохладнее +16…+18 градусов, которые за счет северного ветра не будут ощущаться в полную меру. Тепло вернется в городок 3−5 июня, ожидается до +23 градусов.

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Что касается прогноза на лето, то он не поменялся. По словам Колесова, температура воздуха будет близкой к норме с небольшой положительной аномалией.

«Я не думаю, что в нашем регионе будет жарко. Мы близко к Арктике и чуть циклон, холодает, — пояснил он. — Не надо настраиваться на жаркое лето в нашем регионе».