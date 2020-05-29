Москва, , 16:26 — REGNUM В воскресенье Москву ожидает новая волна сильных ливней. Об этом 29 мая заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире телеканале «Россия 24».

По его словам, дожди, которые сейчас идут в Москве, не прекратятся до середины ночи 30 мая.

«На этом погодные аномалии в столице не закончатся. По пессимистичным прогнозам, в воскресенье на Москву может выпасть месячная норма осадков», — сказал Тишковец.

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