Москва, , 16:24 — REGNUM В Москве может быть побит рекорд по количеству выпавших в мае осадков, который оставался неизменным уже на протяжении 40 лет. Об этом 29 мая заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире телеканале «Россия 24»

На ослабление осадков надеется не приходится, подчеркнул специалист. Дожди в столице начались ночью, но до рассвета большой интенсивностью не отличались. Однако затем ливень существенно усилился.

«Еще только полдень, а количество осадков поражает. Есть шансы, что не устоит абсолютный рекорд майских дождей», — сказал Тишковец.

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