Псков, , 15:10 — REGNUM Псковская область не готова к выходу даже на первый этап снятия ограничительных мер. Все существующие ограничения продлеваются до 19 июня. Об этом 29 мая заявил во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Псковской области за прошедшую неделю снова зарегистрирован антирекорд — 51 человек, а за сутки — 42 зараженных коронавирусной инфекцией. Всего в регионе 763 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, выздоровело 307, умерло десять человек.

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Однако губернатор указал на тот факт, что в регионе продолжат регистрироваться вспышки инфекции внутри больниц. Новая — в Порховской межрайонной больнице, где заболели 12 человек, в том числе шесть человек из медицинского персонала. Ведерников указал на недопустимость возникновения подобных очагов и приказал провести проверку. В случае, если будет установлено, что причиной этому стало несоблюдение регламентов, руководство и врачей клиники оштрафуют. Отметим, что сумма наказания достигает 30 тысяч рублей.

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«На сегодняшний день, очевидно, что рано говорить о полноценном выходе на первый этап снятия ограничительных мер», — заявил Ведерников.

Однако в регионе с наступлением лета вводятся некоторые послабления — детям разрешат прогулки без сопровождения взрослых с 12:00 до 20:00 часов. Гулять можно с другом или подругой, но не более того. Кроме того, парки, скверы, набережные откроются для променада, но присесть на скамейку там будет нельзя.

Помимо этого, регион возвращается к плановым приемам врачей и плановым операциям, но по рекомендации врача. При этом поликлиники для общего приема не открываются.

«Остальные ограничительные меры, фактически без изменений, будут продлены до 19 июня», — резюмировал губернатор.

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