Псков, , 18:45 — REGNUM В Псковской области ситуация с коронавирусной инфекцией оценивается специалистами как тяжелая. В регионе развернуто 630 полностью укомплектованных коек, и лишь 140 из них остаются пустыми. Об этом 28 мая заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, в Псковской области ситуация с коронавирусом развивается стремительно. Только за поселение несколько дней рост заболеваемости достиг опасного уровня. Из-за чего на сегодняшний день в стационарах региона развернуто в полном объеме 630 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, с внебольничной, коронавирусной пневмониями. Свободными остаются 140 коек.

«Сегодня в городскую больницу Пскова госпитализировано уже 490 человек — 287 с коронавирусной инфекцией, 78 с коронавирусной и 171 пациент с внебольничной пневмонией. Девять пациентов находятся на аппарате ИВЛ», — отчиталась Гаращенко.

С 1 июня из Псковской городской больницы начнется перевод пациентов с легким течением болезни в структуры Псковской межрайонной больницы. Таким образом коечный фонд будет освобожден для более сложных пациентов.

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