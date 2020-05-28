Порхов, Псковская область, , 17:30 — REGNUM В Псковской области в городской больнице Порхова зафиксирован очаг заражения коронавирусом. К настоящему моменту коронавирус обнаружен у 12 человек, в том числе у шести медицинских работников.

Об этом 28 мая заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на селекторном совещании с главными врачами и медицинскими работниками системы здравоохранения Псковской области по вопросам противодействия коронавирусу, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы региона, областные власти неоднократно говорили о необходимости инструктажа медработников о правилах работы в пандемию, учебы и соблюдения всех необходимых мер предосторожности.

«Если причиной внутрибольничного очага станет несоблюдение персоналом соответствующих мер безопасности, наказаны будут все, от руководителей учреждения до сотрудников», — подчеркнул Ведерников.

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