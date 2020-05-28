Псков, , 11:17 — REGNUM В Псковской области за прошедшие сутки выявили еще 51 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии этот диагноз подтвердился в регионе у 721 человека. Об этом 28 мая сообщает оперативный штаб Псковской области.

На данный момент в регионе проведено 21 335 исследований на коронавирус. Случаи заражения за всё время обнаружены у 721 человека, что на 51 заболевшего больше, чем сутками ранее. Всего из числа заболевших выздоровело 296 жителей региона, десять человек умерли.

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Больше всего инфицированных выявлено в Пскове — 240 человек, во втором по величине городе региона — Великие Луки — зараженных с начала пандемии насчитывается 87 человек.

Что касается статистики по районам, то на первом месте Островский район — 76 зараженных, на втором Псковский район — 65, на третьем месте Невельский район — 42, на четвертом Порховский район — 35, на пятом Гдовский район — 27 человек.

Также большое число жителей с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции выявлено в ряде других районов: Новосокольнический — 25, Опочецкий — 17, Великолукский — 16, Струго-Красненский — 12, Дедовичский — 10.

Наименьшее число зараженных жителей отмечено в следующих районах: Дновский и Себежский — по девять человек, Плюсский — восемь. По семь в Палкинском и Печорском, шесть в Пустошкинском, пять в Новоржевском, четыре в Локнянском районе.

По три случая в Красногородском, Пушкиногорском, Пыталовском, по два в Бежаницком и Куньинском и всего один в Усвятском.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил властям Москвы оказать помощь Псковской области в профилактике и лечении COVID-19. В регион направлены бригады московских врачей с оборудованием.

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