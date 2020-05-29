Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM Ожидать в ближайшее время каких-либо дополнительных послаблений режима в связи с коронавирусом в Ленинградской области жителям региона не стоит. В настоящий момент область достигла только первого этапа выхода из эпидемии. Об этом 29 мая заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области — главный государственный санитарный врач по Ленинградской области Ольга Историк, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, коэффициент распространения инфекции в регионе находится около единицы, в то время как для завершения первого этапа этот показатель должен быть ниже. Однако, в регионе с начала пандемии сохраняется высокий уровень тестирования, а последние семь дней средний прирост заболевших варьируется около 50−60 человек в сутки, что дает надежду на стабилизацию ситуации.

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Ольга Историк одобрила выбор руководства региона — разделить районы Ленобласти на три зоны и вводить послабления не повсеместно, а частично и там, где это возможно. Так, с 1 июня, в «зеленой» зоне будут разрешены индивидуальные занятия педагогам с учениками. Будет разрешено посещать кладбища, заработают женские консультации и амбулаторно-поликлинические комплексы, а также начнется вакцинация от энцефалита.

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«Для того чтобы снять ограничения, нужно достойно пройти путь и не поддаться на соблазны, не кинуться нарушать самоизоляцию. Как только у нас сейчас будут возможные контакты, тем больше мы будем отходить от периода по снятию ограничений. Если не будет такой аховой ситуации, эпидемиологических всплесков, к середине следующее месяца мы достигнем второго этапа. Как все будет на самом деле, зависит от нас с вами», — подытожила специалист.

Также главный санитарный врач отметила, что на сегодняшний день в Ленинградской области выявлено 2713 человек заразившихся, из них более 30% — инфицированные, но не имеющие клинических проявлений.

«Мы изначально в «желтой» и «зеленой» зонах предусмотрели послабления, новые пока не предусматриваются», — подчеркнула Историк, добавив, что торговые комплексы МЕГА откроются не раньше третьего этапа.

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