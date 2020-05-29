Москва, , 09:07 — REGNUM В 2019 году в аппарат уполномоченного по правам ребёнка поступило 8661 обращение. Значительно выросло число жалоб по вопросам охраны здоровья детей — на 88%, говорится в докладе омбудсмена Анны Кузнецовой, направленном президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: На 28% за год выросло число обращений к детскому омбудсмену

В основном жалобы касаются проблем лекарственного обеспечения, трудностей при прохождении медико-социальной экспертизы и качества предоставления медицинской помощи в регионах.

Также среди обращений к детском омбудсмену: право на жильё, право жить и воспитываться в семье, право на образование, на охрану здоровья, на социальное обеспечение и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, количество обращений к уполномоченному по правам ребёнка за 2019 год увеличилось на 28%.

Читайте также: Детский омбудсмен представила президенту отчёт о работе в 2019 году