Москва, , 08:43 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова представила президенту России Владимиру Путину ежегодный доклад о результатах деятельности в 2019 году, сообщается на сайте Кремля.

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В докладе дается оценка соблюдению прав и законных интересов детей и предложения о совершенствовании их правового положения.

Также детский омбудсмен представила рекомендации в различные органы по совершенствованию политики государства в сфере защиты семьи и детства в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что Россия в настоящее время переживает непростой демографический период.

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