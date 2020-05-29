Москва, , 08:54 — REGNUM Количество обращений к Уполномоченному по правам ребёнка за 2019 год увеличилось на 28% и составило 8661. Об этом говорится в докладе омбудсмена Анны Кузнецовой, направленном президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

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В докладе отмечается, что обращения детей и родителей поступали из всех регионов России. Наибольшее количество зафиксировано из Москвы — 20,5%, Подмосковья — 9,1%, Краснодарского края — 5,0%, Приморского края — 2,8% и Санкт-Петербурга — 2,8%.

В 2019 году по итогам работы детского омбудсмена количество положительных решений по результатам рассмотрения обращений граждан выросло в 2,2 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова представила президенту России Владимиру Путину ежегодный доклад о результатах деятельности в 2019 году.

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