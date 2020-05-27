Москва, , 09:35 — REGNUM Сбежавший из России бизнесмен Олег Кан, основатель крупных компаний по добыче краба — «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон» — обратился с просьбой к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Об этом сообщает газета «Ведомости».

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«Крабовый король», которого обвиняют в причастности к убийству бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году и контрабанде, просит Бастрыкина провести честно расследование. В своём обращении Кан называет эти уголовные дела заказными, с помощью которых пытаются осуществить рейдерский захват крабового бизнеса на Сахалине. По его мнению, «затягивание» в уголовное дело промысловых компаний приводит к тому, что их цена снижается и возникает возможность позже выкупить их за бесценок вместе с квотами.

«Всё очень подло, но грамотно организовано», — написал Кан.

Бизнесмен рассчитывает, что следователи объективно подойдут к делу. Шансы на это, по его мнению, возросли после того, как совладелицей основанных Каном компаний решила стать телеведущая Ксения Собчак.

«Шум (вокруг этого дела. — прим. ИА REGNUM) вышел совсем на другой уровень, поэтому надеюсь, что теперь следователи объективно подойдут к нашему вопросу», — заявил бизнесмен.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года Апелляционная инстанция Хабаровского краевого суда вынесла решение о заочном аресте сахалинского «крабового короля» Олега Кана. Ранее в отношении крупного сахалинского рыбопромышленника было возбуждено уголовное дело по подозрению в организации убийства приморского предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году. При этом сам подозреваемый ещё до возбуждения уголовного дела покинул Россию.

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