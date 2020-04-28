Москва, , 09:59 — REGNUM Компания по добыче крабов «Монерон» на Дальнем Востоке, долю в которой приобрела журналистка и телеведущая Ксения Собчак, включена в список системообразующих предприятий России. как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документы Минсельхоза РФ, такое решение было принято по просьбе матери телеведущей — члена Совета Федерации от правительства Тувы Людмилы Нарусовой.

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По данным издания, Нарусова попросила министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева ходатайствовать об этом перед комиссией правительства по повышению устойчивости развития российской экономики. Такая же просьба письмом была направлена в Росрыболовство.

Отмечается, что в список системообразующих Нарусова просила включить 18 сахалинских рыбодобывающих компаний, среди которых «Курильский универсальный комплекс» (КУК), «Гидрострой», «Рыбокомбинат «Островной».

При этом бывший топ-менеджер «Роснефти» и А1 Игорь Соглаев, супруга которого владеет 10% «Монерона» и КУК, подчеркнул, что сенатор не только сейчас начала защищать рыбную отрасль.

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«Она давно занимается этой темой», — отметил Соглаев.

Сама Ксения Собчак заявила, что не знала о письме матери, указав, что её компания — не единственная, включенная в список системообразующих.

Напомним, в середине марта телеведущая Ксения Собчак договорилась о приобретении по 40% долей в двух компаниях — «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс». Еще по 10% в этих компаниях приобрела Елена Соглаева, супруга бывшего топ-менеджера «Роснефти» и А1 Игоря Соглаева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Совете Федерации пообещали рассмотреть действия сенатора Людмилы Нарусовой (Тува) на предмет конфликта интересов и превышения должностных полномочий в связи с её письмом на имя главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, в котором она просит защитить бизнес её дочери, телеведущей и бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак.