Южно-Сахалинск, , 04:50 — REGNUM Апелляционная инстанция Хабаровского краевого суда вынесла решение о заочном аресте сахалинского «крабового короля» Олега Кана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ.

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«Хабаровский краевой суд признал доводы следствия законными и обоснованными. Олег Кан арестован заочно. В ближайшее время он будет объявлен в международный розыск», — сообщили в СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении Олега Кана, крупного сахалинского рыбопромышленника, было возбуждено уголовное дело по подозрению в организации убийства приморского предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году.

Защита и коллеги Олега Кана не согласны с обвинениями. Они называют дело «началом второго этапа передела крабового рынка».

Ранее Центральный суд Хабаровска отказал СК РФ в заочном аресте Олега Кана.

Что думает по поводу происходящего сам Кан — неизвестно, он покинул Россию ещё до возбуждения уголовного дела, на фоне серии телевизионных передач о коррупции в рыбной отрасли ДФО. Рыбаки Дальнего Востока назвали передачи заказными.