Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM Последняя неделя мая в Петербурге будет решающей в противостоянии коронавирусной инфекции и покажет, как дальше будут разворачиваться события с заболевшими COVID-19.

Об этом 26 мая заявил Евгений Шляхто, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, президент Российского кардиологического общества, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, академик РАН, передает корреспондент ИА REGNUM.

В последние четыре дня в городе не растет число новых заболевших, что внушает определенный оптимизм, хотя медучреждения города работают на пределе возможностей. Шляхто призвал горожан спокойно относиться к количеству заболевших COVID-19.

По словам эксперта, большинство — 60% из них — находятся дома, а около 40% госпитализируются в стационары. При хорошо отлаженной системе амбулаторно-клинической помощи цифры домашнего лечения могут быть больше.

«У нас не так много свободного коечного резерва. Мы с осторожностью ждем конца мая. Ждем, как наше правительство и губернатор будут принимать решения по выходу из самоизоляции, снятию ограничений, — заявил Шляхто. — Насколько эффективно мы отработаем эту неделю, от этого будет зависеть, как мы будем жить в июне».

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За последние дни произошли две волны увеличения заболевших, после первомайских праздников и Дня Победы, отметил академик.

«Это не чума и не холера, а вирусная инфекция, которая пришла. Как было раньше — уже не будет, мы должны научиться жить с этой инфекцией. Нет запредельной смертности, не надо никого пугать страшными цифрами. Самое главное — вовремя выявлять заболевание и оказать медпомощь», — подытожил Евгений Шляхто.

Он также добавил, что люди умирают не от самого вируса, а от осложнений и уже понятно, как всё это лечить и как можно спасти большое количество больных.

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Напомним, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 363 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии — 14 076 случаев. Умерло 150 человек. Выздоровело 3744 человека.

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