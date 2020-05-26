Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов пока не собирается отменять требования по ношению масок и перчаток в общественных местах. Чиновник объяснил это высоким ежедневным приростом новых носителей коронавируса.

Александр Беглов

«По-прежнему у нас за день заболевает коронавирусом больше людей, чем выздоравливает. Режим повышенной готовности в Петербурге пока сохраняется. Требования соблюдать меры социального дистанцирования и использовать средства защиты остаются», — заявил градоначальник в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Напомним, требования по ношению масок и перчаток, как и другие ограничения, были установлены до 31 мая. Об их продлении на июнь пока ничего не известно.

Беглов уточнил, что в городе ежедневно проводят множество тестов на коронавирус, но пока это мало на что влияет.

«Почти 240 тестов на 100 тысяч населения. Это в четыре раза выше норматива. Число заболевших на прошедшей неделе уменьшилось всего на 7%. Общей картины это не меняет», — сказал губернатор.