Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM Комиссия по анализу летальных исходов в Санкт-Петербурге официально подтвердила еще 12 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции. Среди них как пожилые, так и люди среднего возраста, в том числе один медицинский работник. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Как отметили в ведомстве, эти пациенты скончались в апреле и в начале мая 2020 года. Среди них — пять женщин в возрасте от 59 до 89 лет и семь мужчин — от 43 до 90 лет.

«Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — говорится в сообщении комздрава.

Все пациенты имели при жизни ряд хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, ожирение, гепатит, панкреатит, патологии головного мозга, онкологическое заболевание. Эти болезни осложнили течение основного заболевания — пневмонии от COVID-19.

Также комиссия подтвердила смерть от коронавирусной инфекции еще одного медицинского работника. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в комздраве, речь идет о сотруднике НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

«Всего комиссией 25 мая 2020 года было рассмотрено 20 случаев летальных исходов», — подытожили в пресс-службе комздрава.

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Отметим, по данным оперативного штаба на 26 мая, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 14 076 случаев заражения. Умерло 150 человек. Выздоровело 3744 человека. За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 11 036 человек.

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