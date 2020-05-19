Москва, , 13:02 — REGNUM Уже в ближайший год целый ряд регионов России столкнётся с проблемой нехватки места для размещения твердых бытовых отходов на легальных свалках. Это следует из проекта федеральной территориальной схемы, разработанной госкомпанией «Российский экологический оператор», сообщает 19 мая газета «Коммерсантъ».

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Так, как следует из документа, в 32 субъектах страны остаточной вместимости полигонов, включённых в госреестр, хватит менее чем на пять лет, в 11 регионах РФ — менее чем на год.

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В числе субъектов РФ, оказавшихся на грани «мусорного» коллапса — Камчатка, Сахалин, Якутия, Краснодарский край, Кабардино-Балкария, а также Омская и Волгоградская области, а также Еврейская автономная область. Хуже всего дела обстоят в Бурятии, Магаданской области и Забайкальском крае. Здесь мощностей действующих полигонов хватит лишь на месяц.

При этом, как отмечает издание, подобная критическая ситуация не сильно пугает местные власти. Чиновники в ряде регионов планируют временно использовать полигоны, не включённые в госреестр, соответственно не соответствующие всем экологическим и техническим требованиям.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года Госдума РФ разрешила регионам с 1 января 2019 года использовать действующие мусорные полигоны, а не только те, которые вошли в специальный реестр.

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