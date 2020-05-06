Москва, , 10:05 — REGNUM Дорожная карта по внедрению по всей России раздельного сбора мусора разработана Минприроды. Для стимуляции граждан и бизнеса предложены налоговые послабления, пишет 6 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В пояснительной записке к плану мероприятий, подготовленных Минприроды, названа цель раздельного сбора и накопления отходов. Это увеличение количества ресурсов для утилизации, сокращение отходов на свалках и «повышение экономической эффективности системы обращения с отходами».

К четвёртому кварталу года министерство планирует добавить понятие «вторичные ресурсы» к закону об отходах и установить требования к ним. Чтобы активизировать разделение отходов гражданами и предприятиями, Минприроды предлагает послабления по уплате НДС и НДФЛ в отношении продажи или сдачи вторсырья.

Предложено также снизить плату за вывоз раздельного мусора и запрещать вывозящим компаниям его смешивать. Раздельный сбор начнут внедрять в пилотных регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, реформировать систему обращения с отходами начали в России с 2019 году. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта «Экология».