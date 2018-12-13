Регионам разрешают еще четыре года использовать полигоны не из реестра

Москва, , 12:04 — REGNUM Госдума разрешает регионам с 1 января 2019 года использовать действующие мусорные полигоны, а не только те, которые вошли в специальный реестр. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, соответствующую поправку Госдума приняла при обсуждении во втором чтении законопроекта, касающегося «мусорной реформы».

Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») обратил внимание на то, что «в государственный реестр полигонов попали далеко не все мусорные полигоны из-за определенных бюрократических процедур в субъектах РФ».

Предлагается дать возможность субъектам РФ в течение четырех лет использовать те полигоны, которые введены в эксплуатацию на сегодняшний день. Речь идет о полигонах, которые имеют разрешительную документацию. Использовать такие полигоны можно будет только после согласования с Минприроды и с гражданами — «то есть проведя публичные слушания и включив их в территориальную схему», отметил глава комитета.

«То есть вводится два фильтра — Минприроды и граждане, для того чтобы не начали сыпать мусор, что называется, людям на голову. И сроком на четыре года можно будет использовать действующие полигоны по обращению с ТКО, таким образом сократив существенно транспортное плечо, которое в Магаданской области составляет, например, 600 км», — указал он.

В Госдуме рассчитывают, что решение вызовет существенное сокращение тарифов в целом ряде регионов, в первую очередь в северных и малодоступных территориях.