Москва, 19 мая 2020, 09:35 — REGNUM В ходе предварительного расследования уголовного дела по статье о реабилитации нацизма следствием были установлены IP-адреса, с которых загружался противоправный контент во время виртуального шествия «Бессмертного полка». Выяснилось, что к совершению данного деяния причастны несколько десятков человек, большей частью граждане иностранных государств.
Также среди подозреваемых были установлены более десяти граждан, проживающие в разных регионах Российской Федерации. Следствие полагает, что разместившие фото нацистских преступников лица ставили своей целью одобрение преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, лица, причастные к размещению фото нацистских преступников в виртуальной акции «Бессмертный полк», установлены Следственным комитетом России. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, начаты мероприятия по розыску подозреваемых в правонарушении.
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