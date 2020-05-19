Москва, , 09:35 — REGNUM В ходе предварительного расследования уголовного дела по статье о реабилитации нацизма следствием были установлены IP-адреса, с которых загружался противоправный контент во время виртуального шествия «Бессмертного полка». Выяснилось, что к совершению данного деяния причастны несколько десятков человек, большей частью граждане иностранных государств.

Также среди подозреваемых были установлены более десяти граждан, проживающие в разных регионах Российской Федерации. Следствие полагает, что разместившие фото нацистских преступников лица ставили своей целью одобрение преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

«Конечно, по этому делу должны быть проведены тщательные расследования, особенно по вопросу, кто эту историю инициировал. Потому что понятно, что это организовано не снизу. Здесь история, мнение о которой в обществе абсолютно единогласное — в здравом уме при любой идеологической позиции все уважительно относятся и должны относиться к своему прошлому, это история, это скрепа. Так что попытка осквернения «Бессмертного полка» организована «сверху», чтобы расколоть, разделить наше общество на том основании, которое является базовым, конечно, такие деяния не просто противоправны, они в целом бесчеловечны», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Дарья Кислицына.

«Я считаю, что расследование вполне логично может закончиться уголовными делами в отношении тех лиц, которые их инициировали», — подчеркнула она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лица, причастные к размещению фото нацистских преступников в виртуальной акции «Бессмертный полк», установлены Следственным комитетом России. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, начаты мероприятия по розыску подозреваемых в правонарушении.

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