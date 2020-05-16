Москва, , 18:30 — REGNUM Названы следующие имена подозреваемых: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска.

Член Общественной Палаты Российской Федерации (ОП РФ) Илья Ремесло разместил на своей странице в социальной сети расследование, выявившее прямую связь провокаторов «Бессмертного полка» с российской несистемной оппозицией.

«С помощью своих источников, я провел расследование и собрал эксклюзивную информацию о подозреваемых. Как сообщил Следственный комитет, имеются новые данные о подозреваемых по уголовным делам о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ), которые разместили на сайтах акции «Бессмертный полк — онлайн» фотографии нацистских преступников.

Выяснилась интересная картина: за всем этим делом стоит внесистемная оппозиция — навальнисты и либертарианцы, — пишет Илья Ремесло, и аргументирует свою позицию следующим образом:

1) Симонов Даниил, разместивший фото генерала Власова, является активистом штаба Навального в Перми. Симонов состоит в группе «Фонда борьбы с коррупцией:

2) Шабанов Андрей Александрович — либертарианец и навальнист из Самары.

Постит Леонида Волкова и прочую оппозиционную ерунду. Шабанов отправил на «Бессмертный полк» фотографию Адольфа Гитлера с подписью «Михаил Алоисович Егерьский».

3) Воронцов Денис Александрович, вывесил на портале движения «Бессмертный полк» фотографию группенфюрера СС Генриха Мюллера. Состоит в группе «Команда Навального Волгоград».

4) Круглов Вячеслав Сергеевич, город Ульяновск. Он отправил на портал движения «Бессмертный полк» фотографию Адольфа Гитлера, Круглов постит контент, характерный для навальнистов, состоит в группе «Команда Навального Ульяновск»

«Таким образом, за идиотской атакой на «Бессмертный полк» стоят даже не националисты, а сторонники Навального. Лишнее доказательство того, что внесистемные «либералы» являются самой маргинальной, отбитой и упоротой политической группой в России», — продолжает Илья Ремесло.

«Запомните эти лица либеральных «интеллектуальных шутников», сейчас им уже не столь весело. Лично я не понимаю, какой смысл отправлять эти фото в адрес «Бессмертного полка», как это помогло в борьбе с кровавым режимом и наступлении Прекрасной России Будущего? Пытаться поймать самое популярное в народе движение на слабом знании истории, высмеять и дискредитировать его? Увы — ума у них не хватает, чтобы как-то здраво оппонировать власти по исторической тематике. Бессмысленно плевать против ветра, либерахи в очередной раз плюнули сами в себя, дискредитировав свое движение!, — подчеркивает эксперт."Давно заметил, что навальнисты в корне отличаются от нормальной оппозиции в других странах. Оппозиция всегда предлагает конструктивную повестку, а не занимается тупым школьным троллингом и хайпом на теме исторических ценностей. Ну, а эти как были, так и останутся хомяками-маргиналами. Теперь и с судимостью», — завершает свою публикацию Илья Ремесло.

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