Москва,
18 мая 2020, 12:13 — REGNUM
Тех, кто
разместил фотографии нацистских преступников в виртуальной акции «Бессмертный полк», нужно судить не за попытку реабилитации нацистских преступников, а за надругательство над исторической памятью нашего народа и над историей нашей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 18 мая, комментируя информацию Следственного комитета.
Ранее в ведомстве сообщили, что лица, причастные к размещению фотографий нацистских преступников в виртуальной акции «Бессмертный полк», установлены. Среди подозреваемых — более десяти граждан, проживающих в разных регионах России, но большинство — жители иностранных государств.
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«Хорошо, что лица, разместившие фотографии нацистских преступников в виртуальной акции «Бессмертный полк», были быстро установлены и задержаны. Они должны понести наказание, поскольку, не побоюсь сказать это уже сейчас до решения суда, являются преступниками. Они преступники в широком смысле этого слова: они переступили границы нормального для гражданина нашего государства, презрели нормы, на основе которых сохраняет себя и продолжает свою жизнь наш народ. В случае с иностранными гражданами, такие их действия являются тем более враждебными.
Думаю, однако, что предъявленное задержанным обвинение по сути неверно. Причина в данном случае, насколько я понимаю, в том, что наше законодательство недостаточно проработано под углом зрения преступлений подобного рода. Я бы судил этих подонков не за попытку реабилитации нацистских преступников и нацистского режима, а за надругательство над исторической памятью нашего народа, над историей нашей страны. Такая статья должна быть срочно внесена в наше законодательство. И она должна предусматривать самое жесткое наказание.
Второе моё пожелание уже непосредственно к правоохранительным органам: продолжать и углублять расследование данного преступления. Уверен, что здесь откроются многоговорящие привязки к политической деятельности прозападного глобалистского толка.
И наконец, речь идёт о неприятном, но важном уроке тем, кто попытался заменить сакральное действо (а шествие «Бессмертного полка» является именно таким духоподъёмным сакральным действом) неким суррогатом. Я не хочу никого обидеть, но необходимо понимать, какой помойкой является современный интернет, насколько он подвержен враждебным вторжениям, в том числе из-за пределов нашей страны, и, соответственно, насколько осторожным надо быть, размещая в сети свои реликвии. Без премодерации это вообще невозможно, а обеспечить необходимую премодерацию устроители интернет-акции к 9 мая не смогли, хотя должны были. Думаю, они тоже должны понести наказание за свою безответственность», — отметил Михаил Демурин.