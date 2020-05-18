Москва, , 09:37 — REGNUM Жители России могут быть практически полностью уверены, что, приобретая в магазинах креветки, они получат качественный морепродукт. Как показало повторное исследование, проведённое Роскачеством, большая часть такой продукции на российском рынке — безопасная.

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«При производстве используется в основном свежее сырье. Во всех продуктах отсутствуют антибиотики. У большей части креветок приятный вкус и запах», — добавили в организации.

Кроме того, в повторном исследовании в продукции ни одной из семи исследованных торговых марок не было выявлено превышений по содержанию тяжелых металлов и радионуклидов (стронция и цезия). В креветках не содержится красителей и консервантов.

Однако среди исследованных продуктов есть и несоответствующие обязательным требованиям. Так, в составе продукции Polar premium и «Каждый день» был обнаружен мышьяк в количестве, превышающем допустимые концентрации, а в креветках «Каждый день» эксперты выявили ещё и следы антибиотика.

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Как подчеркнула заместитель руководителя департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ФГБНУ «ВНИРО» Любовь Абрамова, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека, если он не превышает допустимый уровень содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества обнаружили мышьяк в чипсах.

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