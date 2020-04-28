Москва, , 10:19 — REGNUM Специалисты Роскачества развеяли несколько мифов о чипсах. Так, в этом продукте питания не содержится большого количества трансжиров, как об этом думают потребители. Об этом сообщается на сайте организации 28 апреля.

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Также эксперты не выявили в исследованной продукции ГМО, красителей, консервантов, афлатоксина, а содержание радионуклидов и нитратов — в пределах нормы. Также не возникло замечаний у специалистов к органолептике. Все чипсы оказались со вкусом и запахом, свойственными данному виду продукции, все — хрустящие.

При этом у чипсов некоторых торговых марок выявлено превышение по мышьяку и кадмию, таких как Pomsticks, Lorenz, «Московский картофель», Kracks. Содержание кадмия максимально в чипсах Pomsticks, оно превышает предельно допустимый уровень в десять раз. В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк сразу. Их содержание превышает предельно допустимый уровень в шесть и 17,4 раза соответственно.

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В Роскачестве отметили, что превышение концентраций тяжелых металлов в шесть, десять и 17 раз должно привести к запрету на реализацию продукции и её уничтожению как представляющей опасность.

Что касается усилителей вкуса, то все обнаруженные в исследуемой продукции усилители безопасны для здоровья человека и находятся в разрешенном законодательно диапазоне.

Добавим, что всего эксперты Роскачества исследовали чипсы 16 торговых марок. Среди них картофельные со вкусом сыра, кукурузные и свекольные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве заявили, что картофель фри и чипсы, а также многие другие блюда, приготовленные при высоких температурах, помимо содержания канцерогенов таят в себе и другие опасности. Речь идёт о токсичном веществе акриламиде, которое давно используется в производстве полимеров. Учёные установили, что высокие концентрации акриламида могут негативно отразиться на здоровье, оказывать канцерогенный эффект, в том числе на репродуктивные органы.