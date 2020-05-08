Москва, , 09:48 — REGNUM В России за время самоизоляции доставку продуктов питания на дом заказывал каждый четвертый (26%) житель страны. При этом большинство граждан сталкивались с рядом проблем (76%). Об этом свидетельствуют данные отчёта по доступности и качеству услуг, оказываемых сервисами доставки продуктов, подготовленного Роскачеством и аналитическим центром НАФИ.

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Так, чаще всего (58%) потребители при заказе еды на дом жаловались на отсутствие наличия тех или иных товаров (58%) и невозможность заказать доставку на ближайшее удобное время (54%).

Реже жалобы касались задержки доставки, неукомплектованности заказов и доставки повреждённых продуктов питания или продовольствия низкого качества.

Отдельно пользователи отмечали проблему с доставкой лекарств на дом: «Мы с женой 70+, инвалиды. В Москве нет ни одной организации, осуществляющей доставку лекарств на дом. И это в период пандемии нас толкают на контакты в аптеки. Это безобразие».

Однако, как показывает опрос, несмотря на возникающие проблемы с доставкой, после снятия карантинных ограничений такими услугами продолжит пользоваться большинство жителей страны — 71%.

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«Есть и те, для кого доставка продуктов питания — временная мера (29%), и после пандемии они планируют вернуться к привычным походам по магазинам», — говорится в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, в России период самоизоляции, введенный на фоне пандемии коронавирусной инфекции, продолжается с 28 марта. нерабочими объявлены дни вплоть до 11 мая.

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